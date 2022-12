FAI I Luoghi del Cuore, la Basilica dei Fieschi in Top Ten

Mancano pochi giorni alla chiusura delle votazioni per eleggere i Luoghi del Cuore, il Contest del FAI, il Fondo Ambiente Italiano, che ha lo scopo di valorizzare i beni del patrimonio storico, culturale e artistico italiano.

C’è tempo fino al 15 dicembre per esprimere le proprie preferenze e tra i monumenti liguri più votati c’è la Basilica dei Fieschi a San Salvatore di Cogorno, uno splendido gioiello architettonico esempio dello stile di passaggio tra Romanico e Gotico.

La basilica fliscana, al momento si trova al sesto posto della classifica FAI, a una manciata di voti dalla quinta posizione.

Serve quindi una riscossa tutta ligure per far scalare posizioni alla chiesa simbolo non soltanto del levante genovese ma dell’intera regione.

Arrivare nelle prime posizioni di questo particolare concorso, infatti, permette ai vincitori di ricevere importanti contributi dal Fondo, contributi destinati alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio.

Per i primi tre classificati, infatti, sono previsti contributi rispettivamente di 50, 40 e 30 mila euro presentando un progetto.

La Basilica dei Fieschi è un monumento unico per la storia che racconta e per come, ancora oggi, è il cuore di Lavagna e di Cogorno., Ogni anno si celebra la Torta dei Fieschi, una rievocazione storica che ricorda il matrimonio di Opizzo Fiesco con la senese Bianca de’ Bianchi, un appuntamento sentito molto sentito dalla comunità locale, che è capace di attirare centinaia di visitatori e curiosi da ogni parte della regione e non solo.

Votare la basilica significa garantirne la vita e la cura, partecipare alla conservazione di questo gioiello unico

Per votare bastano pochi minuti e un paio di clic che possono assicurare alla chiesa fliscana un finanziamento ed è possibile farlo al link https://fondoambiente.it/luoghi/abbazia-dei-fieschi?ldc

Si possono esprimere più preferenze, aiutando anche i borghi e i beni a raggiungere la soglia dei 2.500 voti.

Chi riuscirà ad aggiudicarsi questo numero di preferenze, potrà partecipare al bando I Luoghi del Cuore che il FAI lancerà nel 2023 e che permetterà di chiedere finanziamenti. Allora tutti a cliccare per il borgo di Roccatagliata di Neirone, il borgo medievale situato nell’alta Valfontanabuona le cui origini risalgono all’XI secolo. Anche a Roccatagliata si ritrovano i Fieschi che qui avevano il loro feudo. Si deve al cardinal Luca Fieschi, per esempio, la costruzione dell’antichissima chiesa, voluta nel 1328.

Tra i punti di interesse di questo affascinante gioiello medievale si trova il Parco Archeologico, un luogo conservato a fatica che occupa lo spazio su cui un tempo sorgeva la fortezza.

I proprietari del castello riscuotevano i pedaggi delle carovane in transito che dal mare si muovevano verso il nord della penisola e per questo fu sempre conteso fino alla decisione degli Sforza che scelsero di abbatterlo piuttosto che cederlo nuovamente ai Fieschi.

Clicca qui per votare la Basilica dei Fieschi https://fondoambiente.it/luoghi/abbazia-dei-fieschi?ldc

Clicca qui per votare il borgo di Roccatagliata di Neirone https://fondoambiente.it/luoghi/roccatagliata-di-neirone-valfontanabuona?ldc