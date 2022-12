Autostrade da incubo, dieci chilometri in A10 in direzione Savona, uscita consigliata ad Arenzano

Pomeriggio da incubo per gli automobilisti sulla A10: dieci i chilometri di coda tra Arenzano e Savona in direzione Ventimiglia al chilometro 36,5, dove sono in corso le operazioni di rimozione di un mezzo pesante incidentato che trasportava un carico di circa 30 tonnellate.

Attualmente, all'altezza del km 36, luogo dell'evento, stanno operando le pattuglie della Polizia Stradale, i soccorsi meccanici ed il personale della Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia. Per consentire la messa in sicurezza del carico del mezzo, il traffico è stato temporaneamente deviato su una sola corsia e si registrano 10 km di coda in direzione di Savona.



Agli utenti provenienti da Genova e diretti verso Savona si consiglia di uscire a Varazze, percorrere la Strada Statale 1 “Aurelia” verso Savona.