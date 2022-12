Ruba una giacca in discoteca poi scappa dopo una colluttazione col proprietario: giovane arrestato ad Alassio

Proseguono costantemente i servizi di prevenzione e controllo del territorio da parte del Commissariato di Alassio disposti dal Questore di Savona per la sicurezza della cittadina rivierasca, con una particolare attenzione rivolta alla cosiddetta mala-movida, un fenomeno costantemente da attenzionare in quanto non circoscritto unicamente ai mesi estivi.

Lo scorso weekend i poliziotti alassini hanno tratto in arresto un giovane con l’accusa di furto aggravato. Poco prima dell’alba, nella notte tra sabato e domenica, la volante del Commissariato è intervenuta nei pressi di una nota discoteca rivierasca per fermare la fuga di un ragazzo che si era impossessato di una giacca dal valore di circa 500 euro uscendo dal locale.

Il ragazzo inizialmente era stato fermato dal proprietario dell’indumento, ma dopo una colluttazione, era riuscito a guadagnarsi la fuga che alla vista degli agenti ha tentato di proseguire sulle rive scoscese vicino alla discoteca. Grazie all'abilità e alla prontezza dei poliziotti la sua fuga è durata poco: bloccato definitivamente, è stato necessario persino l’intervento da parte dei vigili del fuoco per riportarlo in sicurezza sul manto stradale.

Il giovane dopo le incombenze di legge, è stato posto a disposizione della magistratura, che nella mattinata successiva, ne ha convalidato l’arresto e applicato la misura cautelare dell’obbligo della presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria.

La Questura evidenza che i provvedimenti adottati in questa fase non implicano la responsabilità dell'indagato sino al definitivo accertamento di colpevolezza che potrà avvenire solo con sentenza irrevocabile.