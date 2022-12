Anche la Liguria presente a Londra all’ottava edizione di Focus, fiera internazionale dell'audiovisivo

Anche la Liguria presente a Londra all’ottava edizione di Focus - The Meeting Place for International Production, la manifestazione, organizzata presso il Business Design Centre, rivolta ai professionisti dell'audiovisivo e dedicata alle location, agli incentivi nazionali e regionali, alle facilities e ai servizi del settore.

"La Liguria può offrire un luogo di privilegio per attrare e consolidare questo tipo di produzione. Non solo per le nostre bellezze, che offrono un set meraviglioso a chi vuole realizzare video, ma anche per una certa creatività che la nostra Regione ha sempre avuto nel settore artistico della musica, dell'arte e dell'innovazione - racconta l'assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti - In questo importante palcoscenico internazionale, abbiamo presentato insieme agli stakeholder locali la capacità produttiva di un comparto che negli anni ha saputo rivelarsi, stimolato anche dai bandi regionali, un reale motore di sviluppo economico, oltreché incentivo all'occupazione e alla valorizzazione della nostra cultura. L'impegno, in vista dell'oramai imminente avvio della programmazione comunitaria Por Fesr 2021-2027, è di continuare a sfruttare queste potenzialità con nuove risorse dedicate".