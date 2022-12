Binance raddoppia il fondo per aiutare le aziende crypto in crisi portandolo a $ 2 miliardi

Subito dopo il crollo dell'exchange di criptovalute FTX, il CEO di Binance Changpeng Zhao ha creato un fondo per aiutare le aziende in difficoltà. Questo fondo è stato portato da 1 a 2 miliardi di dollari.

In un’intervista di giovedì 24 novembre, Zhao ha affermato che il fondo avrà altri investitori disposti ad aiutare progetti crypto che affrontano una crisi di liquidità.

Le società che insieme a Binance investiranno in questo fondo sono: Polygon Ventures, Jump Crypto, Animoca Brands, Aptos Labs, Kronos, GSR e Brooker Group che interverranno con 50 milioni di dollari.

In gioco la credibilità di CZ

CZ con questa mossa cerca anche di acquisire maggiore credibilità nel settore delle criptovalute. Fanno ancora discutere, però, i suoi tweet nei giorni caldi del crollo di FTX; il parlamento britannico vuole vederci chiaro e ha ufficialmente chiesto spiegazioni.

C’è un’altra alternativa alla crisi di mercato?

Il collasso assolutamente imprevisto di FTX è un cigno nero, ma è solo l’ultimo evento che sta scuotendo tutto il mercato delle criptovalute.

A maggio scorso si era abbattutto sul settore un altro terremoto: l’implosione dell’ecosistema Terra Luna, altrettanto rapido come quello di FTX e del suo token FTT. Ma è dall’inizio dell’anno che il valore della maggior parte delle criptovalute sta calando, a cominciare da bitcoin ed ether.

In un quadro così difficile, in cui neanche bitcoin sembra più essere una riserva di valore affidabile, gli investitori spesso si rifugiano in progetti che, nonostante tutto, possono ancora offrire rendimenti importanti.

Tali progetti si trovano in fase di prevendita: uno di questi è Dash 2 Trade.

Dash 2 Trade, la piattaforma per i trader

Dash 2 Trade è un progetto ideato dallo stesso team che ha dato vita a Learn 2 Trade, una piattaforma di trading con 70.000 utenti in tutto il mondo.

Dash 2 Trade si rivolge a trader esperti e meno esperti perché è in grado di aiutare tutti a ottenere migliori risultati sul mercato. Gli investitori stanno scommettendo su questa nuova realtà, anche in un momento difficile come quello che stiamo vivendo.

Lo fanno perché intravedono evidentemente le potenzialità che porteranno il progetto a esplodere nel 2023. Queste potenzialità non sono altro che gli strumenti messi a disposizione per aiutare concretamente il trader a prendere decisioni di investimento più oculate.

Cosa fa Dash 2 Trade?

Dash 2 Trade offre una suite completa di tool che il trader può utilizzare sul mercato. Ci sono segnali di trading, trading automatizzato e diversi indicatori tecnici. Ma le funzionalità più interessanti e innovative sono altre:

Strategie di trading e test

Su Dash 2 Trade è possibile creare strategie di trading personalizzate e poi testarle in modalità demo, cioè investendo solo soldi virtuali. Questo ambiente virtuale simula però le reali condizioni di mercato e quindi il trader può capire quanto profittevole sarebbe stata la sua strategia.

Quando la migliore strategia è stata messa a punto, allora si potrà passare al mercato vero e proprio. Sarà comunque sempre possibile apportare modifiche e testare nuovamente la strategia.

Sentiment del mercato

La convinzione del team di Dash 2 Trade è che il valore di una criptovaluta dipenda dalla percezione sociale che se ne ha più che dai dati tecnici. Da questo punto di vista, la piattaforma presenta una funzionalità innovativa e cioè l’analisi dei social (Twitter, Reddit) che restituisce il sentiment del mercato in relazione a determinate criptovalute.

In questo modo il trader ha un indizio concreto in più per capire se un certo progetto sarà di tendenza oppure no e quindi decidere se investire o meno il proprio capitale.

Prevendite e punteggi

Il trader riceverà una notifica ogni qualvolta una crypto appena uscita è in prevendita o sta per passare dalla prevendita al listing su un exchange. In questo modo non si perde mai una potenziale opportunità di guadagno.

Una funzione ancora più utile è il punteggio da 1 a 100 che viene attribuito a ogni nuova criptovaluta. Questo punteggio tiene conto di diversi parametri come la credibilità del team, l’audit dello smart contract, la tokenomics.

Al trader basterà un’occhiata per sapere se si trova davanti a un progetto potenzialmente solido o a una bufala.

Il token di questo ecosistema è D2T, attualmente in prevendita. Il suo valore aumenta man mano che la prevendita va avanti. Per rimanere aggiornati sulle novità è possibile far riferimento al canale Telegram ufficiale.