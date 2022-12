Giubileo approda sulle reti Mediaset

‘Giubileo’, storica impresa torinese attiva dal 1998, approda sulle reti ‘Mediaset’. L’impresa specializzata nell’arte dell’ultimo saluto, titolare della prima e unica ‘Sala Multimediale del Commiato’ d’Europa, distintasi nel panorama cittadino per l’impiego virtuoso e funzionale della pubblicità massiva (famosissimi molti dei suoi claims, tra cui il celebre ‘Rendiamo onore alla storia di una vita), è protagonista a dicembre di uno spot della durata di 15 secondi in programma su ‘Canale 5’ e ‘ReteQuattro’ avente per oggetto la promozione di servizi di primaria importanza come successioni, reversibilità, recupero ratei e sblocco del conto corrente.

Ovvero, problematiche all’ordine del giorno per chiunque subisce un lutto, e che richiedono affidabilità, competenza e serietà comprovate per essere affrontate e gestite nel migliore dei modi. Nell’interesse del consumatore e di chi resta, per poter godere di un avvenire sereno.

La produzione e la realizzazione della campagna è stata curata da Giosuè Agosto, manager di ‘Star Media’, primaria realtà italiana nel settore del product placement televisivo e cinematografico.

“Esprimiamo viva soddisfazione per questa nuova iniziativa, nata con l’idea di promuovere al meglio tutto il know-how maturato in oltre 25 anni di attività al servizio della gente”, afferma Serena Scarafia, Presidente del Cda di ‘Giubileo’. “Ringraziamo Giosuè Agosto per la costante professionalità dimostrata, il ‘Gruppo Mediaset’ per averci dato fiducia, e tutte le persone che continuano ad affidarsi a noi con la certezza di ricevere ascolto, aiuto e assistenza concrete nell’ora più difficile”.

Un risultato davvero importante. Unico. E per questo ancor più significativo e rilevante: è la prima volta, fatto storico in assoluto, che su un polo televisivo nazionale viene dato spazio e fiducia a una realtà attiva nel settore del commiato.

Tutte le informazioni sul sito www.giubileo.com.