Legino inaugura il presepe a grandezza naturale dell'associazione U Pregin nel giardino di via Bove. L'appuntamento è fissato per la giornata odierna, mercoledì 7 dicembre, in occasione della festa patronale dedicata a Sant'Ambrogio.

L'evento sarà accompagnato dall'esibizione del Complesso Bandistico Sant'Ambrogio.