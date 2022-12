Sabato 17 e Domenica 18 Dicembre regalati un volo in mongolfiera a cospetto del Monviso

Forse pochi sanno che una delle stagioni più belle per volare in mongolfiera è l’inverno.

Si vola al mattino prima delle 8.00 per assaporare il paesaggio come quello unico della collina buschese con le sue bellezze naturali ed architettoniche per finire a contemplare la maestosità dell’arco alpino, al cospetto del Re di Pietra il Monviso.

L’abbigliamento richiesto è sportivo, caldo come si dovesse fare una escursione: all’aperto in un clima che se da un lato può essere frizzante, permette di godere al meglio delle prestazioni della mongolfiera.

Lasciatevi quindi ispirare da questa esperienza unica, pensatela anche come un regalo di Natale che potrà essere molto gradito, con occasione anche di volare il pomeriggio verso le 14.30.

In ogni caso al mattino e al pomeriggio, verrete coccolati al termine del volo con una prelibatezza delle nostre terre e con l’attestato di volo, a sancire questa esperienza unica, della durata di circa 3 ore.

La potrete vivere a Busca sabato 17 e domenica 18 Dicembre prenotando uno dei voli in mongolfiera disponibili il mattino o il pomeriggio. L’evento è organizzato dal tour operator Culture Lontane-Avventura Sport, con il patrocinio del Comune di Busca, Assoimprese Busca e di Terres Monviso e il supporto di Datameteo Educational OdV, John Aimo Balloons e dell’Associazione Ingenium APS

Possono volare tutti dal metro e venti di altezza in su.

Per chi è curioso potrà vedere le mongolfiere da vicino in occasione dell’inaugurazione della nuova stazione meteorologica installata presso il museo parco dell’Ingenio domenica 18 ore 14.30

Una occasione imperdibile quindi da sfruttare come ha fatto Alicia Hempleman-Adams , una giovane pilota che si è allenata al volo sulla lunga distanza anche a Busca sotto la guida del campione di volo in mongolfiera John Aimo ed ha recentemente stabilito due record mondiali in mongolfiera e dieci nuovi record britannici ,durante un singolo volo in solitaria attraverso la provincia di Calgary e nel Saskatchewan in Canada.

Info https://www.avventurasport.com Laura Avventura Sport 3343390377