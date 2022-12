Alassio, addio a Nicola Quartara (Linitto), aveva 85 anni

Addio a Nicola Quartara, Linitto o Lino per gli amici, scomparso all’età di 85 anni. È stato componente storico della Società di Mutuo Soccorso di Alassio.

Abitava nella Città del Muretto, poco distante dal Bar Brattin, dove si poteva incontrare spesso per due chiacchiere e un caffè. Un grande tifoso della Juventus, ma anche dell’Alassio, dove aveva giocato come portiere.

Era conosciuto e stimato da tutti, come dimostra la pioggia di messaggi di cordoglio e affetto per “Linitto” che si susseguono in queste ore sui social.

Questa sera, 8 dicembre, alle 20.30 sarà recitato il rosario nella chiesa di Sant’Ambrogio, dove si terrà il funerale domani, 9 dicembre, alle 10.