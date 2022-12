Motociclista sbanda e finisce fuori strada: soccorsi mobilitati alle Rocche Bianche

Macchina dei soccorsi mobilitata stamani, intorno alle 10, per un soccorso in una zona impervia nelle colline del finalese, precisamente nei paraggi delle Rocche Bianche, tra il territorio comunale di Vezzi Portio, Spotorno e Vado Ligure.

A richiedere l'intervento in emergenza è stato un motociclista che è finito fuori strada venendo sbalzato dal suo mezzo. La zona è infatti frequentata da parecchi appassionati di moto da enduro.

Poco si sa circa la dinamica del sinistro: sul posto sono però intervenuti i volontari del Soccorso Alpino Liguria e i Vigili del Fuoco per il recupero dell'uomo, oltre ai militi della Croce Rossa di Quiliano per prestargli le prime cure del caso in attesa dell'elisoccorso Grifo.

IN AGGIORNAMENTO