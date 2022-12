Il Genoa si riscopre convinto e convincente: Südtirol battuto 2-0. Buona la prima per Gilardino

Sembra lontano un secolo quello scivolone interno, fatale seppur il primo, contro il Cittadella. Eppure, per trasformare in applausi i sonori fischi che hanno accompagnato all'uscita dal campo i giocatori e da Pegli il tecnico Blessin, sono bastati a conti fatti un paio di giorni.

Quelli bastati ad Alberto Gilardino per prendere possesso in fretta e furia della panchina della Prima Squadra e restituire al Genoa una compattezza e una convinzione che sembravano essere sfumati da un mese circa a questa parte. Ma soprattutto i tre punti casalinghi, i primi con due reti di scarto della stagione, nonostante un Südtirol presentatosi almeno nella prima mezz'ora con un 4-5-1 nel segno del buon vecchio "prima non prenderle".

Un mantra già fatto proprio da diverse squadre presentatesi a Marassi con le quali solo una volta finora, e non senza difficoltà, il Vecchio Balordo aveva conquistato l'intera posta in palio. Ebbene, a far la differenza stavolta sono state sì la compattezza e la convinzione con cui il Grifone ha davvero messo gli artigli fin da subito sulla partita, anche però una buona lettura della gara dal tecnico catapultato in Prima Squadra appena martedì.

Non è un caso che a sbloccarla sia stato Puscas (57'), subentrato per cambiare faccia alla squadra passando da un iniziale 4-3-3 che aveva portato diverse occasioni in particolare sui piedi di Coda (12') e Jagiello (20') a un modulo a due punte che poi, nel finale, ha portato anche alla rete di Aramu (93'). Non a caso, su assist di un altro subentrante, Yeboah.

Cambi di uomini abbinatisi in maniera proficua a cambiamenti tattici da parte della panchina genoana, in grado di ribattere colpo su colpo alla partita a scacchi ingaggiata col dirimpettaio Bisoli, alla prima sconfitta stagionale sulla panchina altoatesina. Tra questi l'ingresso in campo di Ilsanker per contrastare i palloni in avanti verso Odugwu, punta che per poco non fa riapparire gli spettri passati deviati sulla traversa dal volo di Semper insieme al pallone colpito di testa (83').

Ora la testa va già alla prossima uscita, tra soli tre giorni, in quel di Ascoli, dove il Grifone potrà contare su un entusiasmo e giocatori ritrovati come Aramu, magistrale dalla trequarti a servire Puscas che spara alto il raddoppio (43'), ma anche Galdames che regala un brivido con una sfortunata stoccata a incocciare la traversa (86').