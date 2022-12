Direttore generale di Tpl Linea, potrebbe essere ballottaggio a due Pennino-Tassara

Sarebbero quattro i nominativi all'interno di Tpl Linea coi pieni titoli per rispondere al bando di selezione interna del nuovo direttore generale, uno dei grandi dossier nel quale è impegnata la politica provinciale in questo fine d'anno.

Maggiormente influenfe nell'effettuare la "scrematura" delle candidature sarebbe il livello minimo di inquadramento, fissato col parametro 250, a cui sono ascrivibili i nomi di Emiliano Pennino, Giulia Tassara, Elisabetta De Andreis e Gianluca Craviotto.

Quest'ultimo però non avrebbe tutti i requisiti necessari, mentre De Andreis sembrerebbe essersi defilata. A questo punto in corsa resterebbero i primi due nomi, con l'ex consigliere di minoranza loanese che voci di corridoio da via Valletta San Cristoforo darebbero a questo punto in vantaggio nella presunta corsa a due il cui vincitore si verrà a conoscere non a stretto giro di posta, ma sicuramente nemmeno in tempi troppo dilatati.

L'ex consigliere di minoranza loanese sarebbe un passo in avanti pare, con una certa influenza all'interno dell'azienda di trasporto pubblico locale. Un segnale lo si potrebbe cogliere da un post su Facebook nel quale il sindaco di Loano, Luca Lettieri, ringraziava apertamente la sua concittadina per aver portato in città, il mese scorso, la presentazione di nuovi bus.

La volontà dei vertici aziendali è comunque quella di dare quanto prima possibile una risposta chiesta dalla politica a gran voce da tempo fino a smuovere, con una lettera dai toni decisi, il sindaco di Savona Marco Russo, che nei giorni scorsi ha poi attaccato frontalmente l'ente Provincia accusandolo di un'eccessiva inerzia sul fronte Tpl.

Il primo cittadino prima ancora aveva caldeggiato fortemente la nomina di questa figura da parte dell'azienda, accusata di aver perso tre mesi di tempo, "nei quali evidentemente la direttiva dei soci è stata disattesa" scriveva Russo, valutando "la normativa di riferimento nonché la procedura di selezione maggiormente idonea da adottare". Aveva quindi sottolineato come non si potesse ritenere in essere alcun tipo di discorso pregiudiziale tra il conferimento dell'incarico e il progresso delle pratiche di affidamento in house del servizio.