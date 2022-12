Calice Ligure, lutto per la scomparsa di Daniele Re

Incredulità nella comunità di Calice Ligure per la scomparsa a soli 62 anni di Daniele Re, che purtroppo si è dovuto arrendere dopo aver combattuto contro la malattia.

Ex dipendente delle Ferrovie dello Stato, era anche stato impegnato con il Soccorso Alpino ligure, uno degli aspetti legati alla sua grande passione per il mondo dell'outdoor e al rispetto dell'ambiente.

Un lutto molto sentito da tutto il centro dell'entroterra finalese dove viveva con la moglie e dove domani, 10 dicembre, alle ore 10 in via Roma 107 gli amici potranno dargli l'ultimo saluto.

"È per me un grande dispiacere questa perdita, è forte il rammarico di non poterci più incontrare quotidianamente al bar e poter scambiare due parole sul nostro paese per il quale nutriva grande rispetto. Un pensiero va ovviamente alla moglie Barbara" lo ricorda il sindaco Alessandro Comi.