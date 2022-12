“Cime di Rapa” anche a Garlenda: il libro di Gino Rapa verrà presentato il 10 dicembre

“Cime di Rapa”, il secondo libro del professor Gino Rapa dei Fieui di caruggi di Albenga prosegue il suo “viaggio” e sabato 10 dicembre verrà presentato a Garlenda, in occasione dei mercatini di Natale. L'appuntamento è per le 17 nei locali della palestra comunale. Introdotto da Gerry Delfino, lo storico libraio albenganese, Gino Rapa intratterrà i presenti con racconti, aneddoti, curiosità.

A pochi giorni dalla sua presentazione ad Albenga, “Cime di Rapa” sta bissando il successo del precedente “Testa di Rapa”, uscito lo scorso anno nello stesso periodo.

In molte librerie liguri, infatti, “Cime di Rapa” è nei primissimi posti delle classifiche di vendita. Soddisfatto l'editore, Diego Delfino: “Un po' ce lo aspettavamo, perché era atteso e Gino Rapa ha un ottimo seguito. Del resto, il libro è un manuale istruttivo e divertente nello stesso tempo, cosa non facile, che si rivolge a tutti regalando una lettura piacevole alla scoperta dell'italiano, la lingua che usiamo quotidianamente, ma su cui riflettiamo poco”.

Il libro, che si avvale della prefazione di Roberto Vecchioni, accontenta la numerosa “classe virtuale” che segue il professore sui social e su Radio Onda Ligure per imparare l’importanza e il peso delle parole attraverso pillole e curiosità sulla lingua che parliamo. Anche questo volume di curiosità sulla nostra meravigliosa lingua contribuirà a sostenere il Reparto di Terapia Intensiva Neonatale (TIN) dell'Ospedale Pediatrico Giannina Gaslini di Genova. Perché? È il professore a spiegarcelo: “Un modo per dire grazie per il dono prezioso del mio nipotino Giovanni, che proprio qualche giorno fa ha compiuto 3 anni”.