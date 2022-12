“MILA”: esordio al top per la canzone “slogan” dei Badluck

Arriva dopo i …mila stream su Spotify di “Non sei tu” e si chiama “Mila”, il nuovo singolo di Badluck, la krew band di Albenga di sei giovani producer capitanati dal rapper Krono, official voice del gruppo.

Profondi e leggeri, idealisti ma concreti; credibili già a vent’anni, i cinque friends-rappers liguri festeggiano il loro primo record in ambiente musicale con il pezzo della maturità, di chi grida per sé e per la società “voglio solo fare mila e mica fare la fila”.

Una provocazione e al tempo stesso una gigantesca presa di coscienza che diventa esplicitazione della contemporaneità con un ritratto consapevole dell’oggi per chi si veste di musica, passione e voglia di fare di quella stessa musica la propria realizzazione e dedizione assoluta.

Parole che fotografano senza filtri l’io un po’ schiacciato e un po’ arrabbiato di quei giovani uniti dalla medesima voglia di riscatto sociale e di rinascita umana, che si passano con generosità e fiducia la ricetta per farsi forza reciprocamente grazie a questa melodia intrecciata di trap e pop, che reagisce e riemerge ad ogni affondo.

Un testo forte e diretto che si inserisce nel vasto panorama urban italiano con quella nota amara di ruvida spontaneità di chi si è già scottato di delusioni, ma non si è fermato.

“Mila è la ripartenza, la bandiera di un nuovo inizio - spiega la voice-band Krono (al secolo Nicolò Borello) – la colonna sonora che segna il passaggio dalle parole ai fatti”.

E in effetti tutto fila: i magnifici sei sono rappers, ma anche autori e produttori e, perché no, influencer di uno stile indie e convinto, totalmente autoprodotto e figlio delle piattaforme di streaming e dei social network.

In Mila la sindrome del “dove ho sbagliato?” è ampiamente surlcassata perché, proprio la musica - compagna di lunga strada di questo affiatatissimo gruppo di amici d’infanzia - li aiuta ad esprimersi, a ricaricarsi per costruire la propria identità personale e sociale.

Niente asfissia pseudopoetica, dunque, perché se “mi avvicino e si allontana la meta” allora “da questa vita voglio quel che ci spetta”. La dichiarazione è fortissima ed esprime l’anima che contraddistingue umanamente i Badluck, cioè il loro senso di appartenenza radicato nel supporto amicale reciproco e stimolato dalla disponibilità a mettersi in discussione per crescere e “volare fuorizona” senza sosta, in un inception musicale continuo.

Next step? Dopo il lancio recente di Mila e gli ottimi feedback, i Badluck si stanno preparando per accendere la fiamma della passione dei propri fans con il Mila-Tour tra serate underground nei locali, eventi estivi, music festival e disco live sul territorio e fuori regione.

Long live Badluck!



Badluck (members)



Nicolò Borello - Krono (voce)

Domenico Fanello - DØM (producer)

Nicola Cha - Krave (rapper)

Soufian Ouled Brem - Kage (rapper)

Nicolò Montalbano - Manonera (producer, tecnico del suono)

Social link:

Video YouTube MILA: https://www.youtube.com/watch?v=a5t_YIdC_6k

IG gruppo: https://www.instagram.com/badluckmob/

FB gruppo: https://www.facebook.com/badluckmob/

TikTok gruppo: https://www.tiktok.com/@badluckmob?_t=8X8gbAywVuA&_r=1