Azione e Italia Viva, i vertici savonesi accolgono la nascita della confederazione: "A Savona, con Russo, precursori"

"Ieri a Roma Carlo Calenda e Matteo Renzi, dopo aver ricevuto il mandato pieno dalle assemblee nazionali di Azione e Italia Viva, hanno firmato l'accordo che dà avvio alla Federazione tra i due partiti. Come promesso agli elettori durante la recente campagna elettorale".

Lo ricordano in una nota i coordinatori provinciali "renziani" Danja Stocca e Matteo Calcagno e il segretario "calendiano" Massimiliano Carpano spiegando come si apra così "un percorso nazionale che porterà alla nascita di un partito unitario che sarà non solo la fusione dei nostri due partiti, bensì, una casa politica aperta a tutte le forze politiche e civiche che non si riconoscono o non si sentono più rappresentate dagli schieramenti bipolari di sinistra e destra".