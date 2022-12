Cairo: audizione in Consiglio comunale del dottor Luca Corti, nuovo direttore del distretto sanitario delle Bormide

Convocato per martedì 13 dicembre alle ore 15 il Consiglio comunale per l'audizione del dottor Luca Corti, nuovo direttore del distretto sanitario Asl valbormidese e attuale presidente dell'Ordine dei medici di Savona, come richiesto dal gruppo consiliare Cairo in Comune il 24 ottobre scorso.

"Per i cittadini, che speriamo siano numerosi, sarà l'occasione per ricevere finalmente informazioni dirette, delucidazioni e risposte sul futuro dei servizi sanitari territoriali della Val Bormida, alla luce della trasformazione del nostro ospedale in ospedale di comunità con futura casa di comunità", dicono i consiglieri comunali Giorgia Ferrari e Silvano Nervi.

"Vista la sua esperienza come direttore del pronto soccorso di Pietra Ligure e del punto di primo intervento di Albenga sarà inoltre, interessante ascoltare la sua opinione sul futuro del punto di primo intervento di Cairo anche alla luce delle notizie degli ultimi giorni dalle quali abbiamo appreso che, in caso di indisponibilità dell'automedica del 118, anche i pazienti più gravi (i codici rossi) possono essere trattati e stabilizzati dai sanitari del Ppi per essere poi inviati in sicurezza all'ospedale più attrezzato".

"Questo dimostra l'utilità del presidio per la gestione delle situazioni di particolare emergenza e della necessità che venga mantenuto e riaperto per 24 ore, così come era stato garantito sia dall'Asl che dalla Regione", concludono i consigliere Ferrari e Nervi.