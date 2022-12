Detrazioni per combattere il dissesto idrogeologico dei terreni agricoli: la proposta dalla deputata del Pd Ghio

“La fragilità della Liguria e la sua conformazione ci impongono una riflessione sulla messa in sicurezza dei versanti, la cura dei terrazzamenti e il contrasto all’abbandono dei terreni agricoli. Per questo attraverso un emendamento alla manovra di bilancio presentato alla Camera a mia prima firma e sottoscritto anche dai deputati PD dai deputati PD Stefano Vaccari, Antonella Forattini, Mauro Marino, Andrea Rossi, Silvio Lai, ho chiesto la possibilità per gli agricoltori di detrarre le spese per la manutenzione, il recupero e il ripristino idrogeologico dei terreni agricoli, compreso l’acquisto degli attrezzi necessari per queste attività”.

Lo afferma in una nota la deputata dem Valentina Ghio durante il convegno a Sestri Levante che ha visto la firma del protocollo di intesa che unisce diversi Comuni del levante ligure, tra costa ed entroterra, con il proposito di dare il via allo studio di fattibilità per il progetto Terrazze olivetata nel levante ligure, un anno dopo il lancio del progetto.

“La richiesta è partita dal territorio ligure e risponde alle domande che in questi anni olivicoltori e agricoltori hanno fatto alle amministrazioni locali per scongiurare l’abbandono dei terreni agricoli e creare i presupposti per un’inversione di tendenza, rendendo la cura della terra un’opportunità di lavoro - aggiunge la Ghio -. Una misura condivisa e presentata anche durante gli Stati generali del Parco Nazionale delle Cinque Terre, perché tutelare il territorio significa anche tutelare il nostro patrimonio naturalistico”.

“Con questo emendamento - conclude la deputata dem - sottolineano che l’agricoltura eroica e la cura dei versanti è fondamentale per prevenire frane e smottamenti: in Liguria l’11 per cento del territorio si trova in aree instabili e tutti i comuni liguri sono a rischio dissesto idrogeologico, sostenere le attività agricole è il primo passo verso quell’alleanza con gli agricoltori, indispensabile per rendere la nostra Regione meno fragile, come condiviso durante gli Stati Generali delle Cinque Terre che si son svolti poco tempo fa”.