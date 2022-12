Tosi (M5S): "Punto primo intervento, Rapallo avrà la stessa attenzione di Albenga?"

“Buona, anzi ottima notizia per il territorio di Albenga che vedrà riaprire il Punto di primo intervento. Decisione da sempre auspicata dal MoVimento 5 Stelle Liguria. A questo punto, però, chiedo: il centrodestra che governa la Regione Liguria e la città di Rapallo avranno la stessa attenzione per il nostro territorio? La riapertura del Punto di Albenga conferma quanto ho sempre sostenuto, e cioè che si può andare in deroga al DM 70 e riaprire il Ppi di Rapallo”.

Lo dichiara il capogruppo regionale del M5S Fabio Tosi, che questa sera sarà ad Albenga per l’incontro sulla sanità.

“Io continuerò a mettercela tutta fino alla fine, ma ho bisogno del supporto di tutti i cittadini, indipendentemente dalle appartenenze politiche. E a questo proposito ricordo che l’appello che ho fatto a metà novembre ai colleghi del Consiglio regionale, per valutare insieme la possibilità di riaprire anche temporaneamente il Ppi di Rapallo, è stato accolto con favore e con spirito apartitico dai consiglieri Luca Garibaldi, Claudio Muzio e Domenico Cianci. Il M5S non ne fa una questione di bandierine, ma di salvaguardia della salute dei cittadini e dei lavoratori del comparto sanitario”.