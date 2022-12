Lilt sezione Savona, rinnovato il Consiglio direttivo: nuovo presidente il dottor Marcello Brignone

La sezione di Savona della Lilt (Lega Italiana Lotta Tumori) ha rinnovato il Consiglio direttivo, che a sua volta ha eletto nuovo presidente il dottor Marcello Brignone, che succede al dottor Hugo Martinez. Il nuovo consiglio è completato da Milena Maccario (vice presidente), Silvia Bottaro, Simona Marchese, Wally De Pirro, Hugo Martinez ed Elisabetta Peirano.

Il nuovo presidente Marcello Brignone, ex medico ospedaliero con una lunga militanza al San Paolo, ha ricoperto anche l’incarico di direttore della struttura semplice di Area Critica Medica dell’ospedale savonese.

“Vorrei intanto ringraziare chi mi ha preceduto per l’impegno a favore della nostra associazione, che ha consentito di raggiungere traguardi importanti per la cittadinanza. Non sarà facile fare meglio ma, grazie al lavoro di vecchi e nuovi consiglieri, cercherò di raggiungere ulteriori obiettivi - commenta Brignone - In particolare la Lilt si batterà su due fronti: la sensibilizzazione alla prevenzione e l’offerta di visite mediche specialistiche periodiche presso i nostri ambulatori di corso Mazzini e via Montenotte. Ci auguriamo inoltre di avere i fondi sufficienti per noleggiare Unità Mobili da impiegare nelle piazze per l’esecuzione di mammografie gratuite. Sarebbe un bel salto in avanti proprio sul tema della prevenzione".