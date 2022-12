Savona, "Natale per tutti" con la Comunità di Sant'Egidio

Anche quest'anno la Comunità di Sant'Egidio organizza l'iniziativa "Natale per tutti" con il tradizionale pranzo per le persone bisognose. "Anche in questo periodo, turbato da una guerra che non vuole cessare, non vogliamo dimenticarci di tanti che sono in difficoltà, uomini, donne e bambini che abbiamo incontrato con fedeltà tutto l'anno, per fare festa insieme nel giorno in cui si avverte di più la mancanza di affetto e della famiglia che vive lontana", dichiarano i membri.