Frontale tra auto sulla via Aurelia a Pietra Ligure: soccorsi mobilitati, feriti al Santa Corona

Soccorsi mobilitati poco dopo le 20 a Pietra Ligure dove due auto sono entrate in collisione frontalmente sulla via Aurelia all'altezza del ponte sul Maremola.

Al momento non ben chiarita la dinamica dell'accaduto per far luce sulla quale sono intervenute le Forze dell'Ordine, mentre per prestare soccorso agli occupanti dei veicoli sono stati mobilitati i Vigili del fuoco, che hanno provveduto anche a mettere in sicurezza veicoli e sede stradale.

I militi delle pubblica assistenze Pietra Soccorso e della Croce Bianca di Borgio, intervenuti con il personale dell'automedica, hanno trasportato una persona in codice verde e una in codice giallo al Santa Corona.

Per permettere ai soccorritori di operare in sicurezza, il traffico è stato temporaneamente sospeso sulla statale.