Litigio nel piazzale davanti alla stazione. A Finale intervengono sanitari e carabinieri

E' di una persona ferita e trasportata in codice giallo al pronto soccorso del Santa Corona e un'altra invece fermata dai carabinieri, il bilancio della primissima serata odierna movimentata in piazza Vittorio Veneto, nei pressi della stazione ferroviaria di Finale Ligure.

Per motivi non ancora ben chiariti, sarebbe scoppiato, intorno alle 19, un litigio tra due persone un litigio che poi sarebbero entrate in colluttazione. Una di loro ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari della Croce Bianca finalese che lo ha trasportato al nosocomio pietrese. A riportare invece la calma sono stati i militari dell'Arma.