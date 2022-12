Se ne va un ex protagonista del calcio locale: Pietra Ligure piange la scomparsa di Franco Vignolo

Piange la scomparsa di Franco Vignolo la comunità di Pietra Ligure: l'ex artigiano edile se n'è andato nelle scorse ore all'età di 78 anni.

Franco, che lascia i figli Leonardo e Luigi, aveva legato in passato il suo nome al calcio locale, non solo dilettantistico, vestendo le maglie di Finale, Albenga, Derthona e Pietra Ligure.

Proprio la società biancoceleste ha voluto porgere il suo pensiero: "Indimenticabile il suo contributo alla vittoria del campionato di Prima Categoria 1976-'77 quando, dopo una carriera tra i professionisti, scese di ben tre categorie aiutando il Pietra a centrare subito il salto di categoria. In totale ha vestito la maglia biancoceleste per tre stagioni - si legge nella nota sociale - Il presidente Claudio Faggiano e tutta la società si stringono ai figli Leonardo e Luigi e a tutti i suoi cari in questo doloroso momento".

Nel pomeriggio di domani, domenica 11 dicembre, la salma raggiungerà la vecchia chiesa di piazza La Pietra per la recita del rosario alle ore 19. I funerali invece si terranno nella chiesa di San Nicolò lunedì 12 alle ore 10.