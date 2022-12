Il Natale a Pieve di Teco è all'insegna delle tradizioni e del jazz: ecco tutti gli eventi organizzati dal Comune in sinergia con le associazioni del territorio

Domenica ricca di appuntamenti a Pieve di Teco grazie all’impegno profuso dall’amministrazione comunale in sinergia con le associazioni e le aziende del territorio. Ritorna infatti domani, a partire dalla mattina, sotto i portici medioevali il del 1400 il mercatino ‘Arti e Sapori’. Numerosi espositori saranno pronti ad accogliere turisti e cittadini. Passeggiando tra le bancarelle sarà possibile acquistare direttamente dai produttori locali ortaggi, miele, formaggi e molte altre specialità tipiche. Saranno inoltre, presenti, come da tradizione, espositori di antiquariato, collezionismo, hobbistica, artigianato e varia creatività provenienti anche dalle province vicine.

Durante l'intera giornata si potranno degustare alcune specialità come il pane fritto, il vin brulé e la pastiera napoletana. La Polisportiva di Pieve di Teco offrirà a tutti i visitatori la cioccolata calda.

Continua poi, la fruttuosa collaborazione tra il Comune di Pieve di Teco ed il Polo Tecnologico Imperiese, attraverso il progetto del laboratorio itinerante. Domani, domenica 11 dicembre, i chimici dell’ultimo anno del Polo metteranno a servizio della comunità di Pieve e della Valle d’Arroscia le loro competenze, attraverso analisi gratuite su campioni d’olio, evidenziando due elementi indispensabili a saggiare la qualità del prodotto: l’acidità e il numero di perossidi.

Per chiunque volesse approfittare di questa iniziativa, il laboratorio è stato allestito nei locali adiacenti al Comune di Pieve di Teco, i ragazzi e il personale docente e della scuola saranno lieti di rispondere alle domande e alle curiosità riguardo all’oro ligure.

Nel pomeriggio dalle 15.30 in poi, in corso Mario Ponzoni si terrà il concerto ‘Natale in Jazz’ con il gruppo ‘Wine And Roses Jazz Quintet’. Ampio spazio sarà dedicato ai brani natalizi e Disney rivisitati in chiave jazz. L’evento è offerto da ‘I Sapori del Corso’ e ‘BarOne’. Tutte le attività commerciali saranno aperte. Sarà inoltre, possibile visitare la mostra ‘Onde Barocche’ presso il Museo di Arte Sacra.