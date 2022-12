Torna l'ispettore Calcagno. Ecco il sedicesimo romanzo giallo nel ponente savonese di Maurizio Pupi Bracali

Si terrà oggi (10 dicembre, ndr) alle ore 17.00 presso il bar “Bacicin” di Ceriale in Lungomare Diaz 53, la prima presentazione ufficiale del nuovo romanzo giallo dello scrittore cerialese Maurizio Pupi Bracali dal titolo “Dicono tutti così”, edito da Edizioni del Delfino Moro.

Con questo nuovo titolo Bracali pubblica il sedicesimo romanzo giallo ambientato nel ponente savonese con protagonista l’ormai popolare e apprezzato ispettore Calcagno, da tempo marchio di fabbrica dell’autore.

In questo nuovo romanzo due inchieste parallele che vedono coinvolti gli stessi personaggi metteranno alla prova il poliziotto ligure in altrettanti casi difficili e spinosi che cercherà di risolvere con l’aiuto del grande amico e collega ispettore Rossetti e del timido e ingenuo agente Ricci in una sorta di trio moschettieristico.

Diversi personaggi, tra i quali un giovane cleptomane, una ragazza psicologicamente fragile, un losco gestore di attrazioni da Luna Park, un avvocato cocainomane e un impensabile commissario Maigret, sono tra i protagonisti di una storia ambientata tra la costa e l’entroterra del ponente savonese (Ceriale, Albenga, Castelbianco) valorizzandone le bellezze artistiche e naturalistiche com’è tipico della narrativa di Bracali.

Una buona dose di umorismo e le divertenti schermaglie tra i vari personaggi stemperano la drammaticità delle due vicende legate comunque a un omicidio e a un presunto tale.

La presentazione del libro si terrà nell’ambito dei “Quattro pomeriggi letterari al Bar Bacicin”, organizzati in collaborazione tra l’editore Diego Delfino (Edizioni del Delfino Moro), i titolari del Bar Bacicin di Ceriale e lo stesso Bracali, rassegna a cadenza settimanale che ha già visto presentare i loro libri gli scrittori Marco Bertolino e Rodolfo Rotondo ai quali seguirà, dopo quella di Bracali, la conclusione affidata a Gino Rapa e al suo “Cime di Rapa” sabato 17 dicembre.

La copertina del romanzo di Maurizio Pupi Bracali è opera della pittrice acquarellista Giannina Caffa, autrice di tutte le copertine dei libri del giallista cerialese.