Congresso della Sinistra Europa a Vienna, Maria Gabriella Branca: "Lavoriamo per l'unità con progressisti e Verdi"

In un momento difficile come quello che stanno attraversando i nostri Paesi, si sta svolgendo a Vienna il 7° congresso della "Sinistra Europea".

A guidare la delegazione di Sinistra Italiana che sta partecipando ai lavori per l'approvazione del documento politico è la presidente dell'Assemblea Nazionale del partito, l'assessore savonese Maria Gabriella Branca. Il contributo diretto ai lavori è stato invece portato da Giorgio Marasà, responsabile dei rapporti internazionali.

"La guerra in Ucraina, insieme ad un carico enorme di morti e di sofferenze, porta con sé anche uno scenario di insicurezza ed escalation globale: la rimozione della parola pace e la debolezza delle prospettive di negoziato, sono oggi un pericolo per l’umanità intera - afferma la Branca - Diseguaglianze e povertà crescono in maniera spaventosa e colpiscono una parte enorme della popolazione globale e si diffondono anche nei paesi europei. Il cambiamento climatico fa già vedere i suoi effetti, ci consegna disastri naturali, territori devastati e una desertificazione avanzante. Un pianeta esausto e logorato da sistemi di vita e di produzione ormai incompatibili con la vita umana. Il lavoro è divenuto precario, povero e i lavoratori hanno perduto, insieme ai diritti, anche la dignità. Milioni di persone nel mondo sono costrette a lasciare il proprio paese, scappando da fame, guerra, desertificazione. I nostri porti chiusi e la nostra politica ignorano il dolore e addirittura le morti che ogni giorno segnano la tragedia nel cimitero del Mar Mediterraneo come nel gelo della rotta balcanica".

"La destra avanza in molte delle nostre democrazie riproponendo politiche regressive, attacchi ai diritti, difesa delle classi dominanti - continua - Lavoriamo per una sinistra che deve ritrovare l’unità delle forze, laddove oggi prevale ancora frammentazione, il settarismo e isolamento: un’unità che deve riguardare tutte le forze progressiste e Verdi".