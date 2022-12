Fondi per le infrastrutture ai porti di Savona e Genova, Mai (Lega): "Al più presto i lavori"

"Dei 16 milioni di euro totali che arriveranno in Liguria per i porti, grazie all’intesa tra il ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Matteo Salvini e il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, ben 11 milioni saranno destinati ai porti di Savona e Genova. Grazie al lavoro della Lega al governo potranno essere realizzate importanti opere infrastrutturali oltre che un potenziamento dei servizi e dei collegamenti stradali e ferroviari. Saranno finanziate prioritariamente le iniziative immediatamente cantierabili, così da poter far partire al più presto i lavori. Un ringraziamento al viceministro con delega ai porti Edoardo Rixi, che ha ben chiaro come la portualità sia elemento fondamentale per la nostra economia".