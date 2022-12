La Samp al lavoro in Turchia: allenamenti e test amichevoli mentre il futuro societario è ancora un rebus

Mentre gli occhi degli appassionati di calcio di tutto il mondo sono rivolti al Qatar, sede della coppa del mondo, la Sampdoria è al lavoro in Turchia in vista della seconda parte di stagione.

Lontana dalle cronache mondiali e isolata dalle vicende legate a quel vero e proprio rebus rappresentato dal futuro societario, la truppa agli ordini di mister Dejan Stankovic fino al 23 dicembre si allenerà al Calista Sports Center di Kadriye, nei pressi della città di Belek, in provincia di Antalya.

Ventisette i giocatori convocati per il ritiro in terra straniera, assenti al momento Manuel De Luca e Ignacio Pussetto (impegnati in percorsi di recupero personalizzati dai loro rispettivi infortuni) ma anche i tre "nazionali" scesi in campo in Qatar: Bartosz Bereszynski e Filip Djuricic (a riposo dopo l'eliminazione delle rispettive compagini) e Abdelhamid Sabiri (oggi in campo nel quarto di finale tra Marocco e Portogallo).

Domani, domenica 11 dicembre, i blucerchiati scenderanno in campo per la prima amichevole del ritiro invernale: alle 15.30 italiane (17.30 locali) appuntamento con i sudafricani del TS Galaxy, la gara sarà trasmessa in diretta su Dazn. Giovedì 15 e lunedì 19 dicembre gli altri due test in programma, sempre trasmessi da Dazn: quello con l'Adana Demirspor (guidato in panchina dall'ex Vincenzo Montella) e quello con i tedeschi della Dynamo Dresden.

Nel frattempo, tornando in Italia, il prossimo 14 dicembre gli uffici di Banca Lazard ospiteranno l'assemblea degli azionisti del club. Sul tavolo l'argomento della cessione, in attesa che proprio entro quella data qualcuno batta un colpo. Del bonifico di 40 milioni di euro sul conto escrow da parte dello sceicco Khalid Faleh, annunciato da tempo dall'intermediario Francesco Di Silvio, ancora non si hanno tracce. Qualcosa potrebbe muoversi con Alessandro Barnaba e la Merlyn Partners, ma dopo la manifestazione di interesse serve la presentazione dell’offerta vincolante.

Più defilato, sebbene più di una voce lo consideri ancora in corsa, James Pallotta, mentre secondo "La Repubblica" ci sarebbe anche un altro soggetto (di cui al momento non si conosce l'identità e che non risulta ancora in data room) interessato all'acquisto della società.

Società al lavoro anche sul mercato, specialmente in entrata, dopo l'ingresso ufficiale nello staff dirigenziale di Mattia Baldini come responsabile dello scouting. Le più accreditate ipotesi sembrano percorrere la pista di alcuni scambi per portare alla corte del tecnico serbo forze fresche, in particolare davanti, dove i blucerchiati potrebbero puntare sul duo Pjaca-Lammers (quest'ultimo ieri a segno nell'amichevole dell'Empoli contro i Wolves) con uno scambio che porterebbe Caputo nuovamente in Toscana. Nei giorni scorsi si era parlato di trattative possibili anche col Verona puntando a Henry e Lasagna, con gli scaligeri interessati alla coppia difensiva Colley e Ferrari, con la difesa altro reparto da rinforzare nel quale Stankovic avrebbe richiesto il suo ex giocatore alla Stella Rossa, Dragovic.