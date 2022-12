Arriva il Natale anche nel "Borgo della zucca": a Rocchetta di Cengio ecco il presepe e un albero speciale

Anche nel "Borgo della Zucca" è arrivata l'aria del Santo Natale.

A Rocchetta, frazione di Cengio, è stato inaugurato e aperto al pubblico il presepe meccanizzato frutto dell'ingegno e della passione di Adriano Greppi. Un lavoro che ha richiesto molti anni di lavoro e che ha trovato allocazione nella sala dell'ex canonica della Parrocchia di Rocchetta.

Il presepe, rinnovato per dimensioni e movimenti con una nuova versione arricchita da nuove postazioni meccaniche che riproducono antichi mestieri e paesaggi del borgo, potrà essere visitato in orari prestabiliti.

I preparativi per accogliere questo periodo dell'anno però non si sono fermati qui. E' stato inaugurato e “acceso” anche il caratteristico "albero con le zucche": sulla facciata dell'ex oratorio San Grato, tante piccole zucche in legno compongono la sagoma di un abete e su ognuna di loro è riportato il cognome di una delle famiglie residenti nel piccolo borgo e i cognomi delle persone che da anni fanno parte della "Comunità del Cibo della Zucca di Rocchetta", attiva sul territorio non solo per la valorizzazione della cucurbita ma anche sull'attività di difesa della biodiversità come ad esempio, il Moco delle Valli della Bormida, le antiche varietà di mele, e il Gelso.

Non sarà “perfetto” ma è frutto del lavoro appassionato di uomini e donne di ogni età, per ricordare sempre, come scrisse Cesare Pavese, che "un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c'è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti".