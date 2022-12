Genoa, gli esami non finiscono mai: ad Ascoli cercano la conferma squadra e mister Gilardino

E la convincente vittoria contro il Sudtirol nel giorno dell'Immacolata ha rilanciato in tal senso il Grifone, ora a soli tre punti dal secondo posto che significherebbe zona promozione diretta, per cui la trasferta di Ascoli (ore 15, arbitro Doveri) non è solo una tappa utile per avvicinarsi al meglio al big match di domenica prossima a Marassi col Frosinone ma anche un banco di prova per giocatori e staff: se i segnali continueranno a essere incoraggianti le quote per la conferma sulla panchina genoana di Alberto Gilardino potrebbero andare davvero in picchiata.

Non finiscono mai gli esami per il Genoa. D'altra parte, chi ha ambizione deve saper reggere la pressione che questa crea inevitabilmente intorno a sé.

Questa è la linea su cui il Gila ha detto essere intenzionato a lavorare parlando tutt'altro che da allenatore temporaneo, seppur ammettendo di non aver ancora affrontato il discorso con chi di dovere, mostrando idee chiare sui giocatori a disposizione (palesando una mancanza di esterni "puri") e su come sfruttarli.

Andare a " battagliare colpo su colpo " è ciò che il tecnico al momento nominato ad interim (lasciando la Primavera comunque brava a battere il Monza 1-0 ieri senza il suo mister sul campo di Arenzano) ha chiesto ai suoi in attesa di dare pian piano una sua impronta tattica alla squadra. Già qualcosina giovedì si era visto, prima con Aramu e Gudmundsson trequartisti in un "ancelottiano" albero di Natale alle spalle di Coda poi, nella ripresa, con Aramu gradualmente arretrato dietro alle due punte.

Anche se al momento i tempi sono stati finora stretti: "Abbiamo lavorato solo oggi sulla partita di domani, sulla strategia. So però di avere a disposizione un’intera rosa che ha fiducia, e la fiducia in una squadra è un valore indispensabile" ha sottolineato il tecnico confermando l'intenzione di voler dare nuovi stimoli tattici ai suoi: "Ho avuto modo di cecare di fare capire ad alcuni giocatori che si trovano in alcune zone di campo, come Frendrup e Jagiello - ha specificato - di arrivare sempre a riempire l’area, di arrivarci con ambizione. Lavoreremo per fare sì che arrivino anche i gol su inserimento".

Quindi non solo ridare fiducia a Coda, per il quale Gilardino, da navigato attaccante qual è stato da calciatore, ha tracciato chiara la linea: "Per me è indispensabile e fondamentale che quando un giocatore scende in campo si metta nella condizione di lavorare e giocare per la squadra. Se si gioca per la squadra, per lo sviluppo del gioco, poi qualche situazione arriva".

Al "Del Duca" non dovrebbe quindi essere un Grifone stravolto rispetto a quello contro gli altoatesini. Qualche dubbio c'è in avanti, ma grossomodo l'undici iniziale dovrebbe ricalcare quello di tre giorni fa. Assente ancora Badelj e anche Portanova, argomento spinoso che il mister rossoblù ha smorzato in avvio di conferenza annunciandone la non convocazione dopo gli ultimi risvolti giudiziari, anche della giustizia sportiva che ha richiesto a quella ordinaria gli atti del procedimento.