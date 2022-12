Il Genoa ferma l'emorragia di sconfitte in trasferta, ma ad Ascoli arriva solo lo 0-0

Interrompe l'emorragia di sconfitte esterne dopo Reggio Calabria e Perugia il Genoa, eppure lo 0-0 di Ascoli, che pur porta in cascina un punto, potrebbe non bastare al Vecchio Balordo per mantenere il terzo posto con la Reggina che allunga alla seconda piazza portandosi a più cinque e il Bari ad attendere il Modena alle 18.

Mantiene l'imbattibilità in una settimana complicata in cui ha avuto solamente cinque giorni per programmare due partite mister Gilardino che, in attesa di novità sul suo destino, per la trasferta coi piceni sceglie la continuità nell'unidici titolare e la sua coerenza, a gara in corso, nel cercare di passare progressivamente a un modulo a due punte per provare a risolvere quella che da calciatore era la sua peculiarità e che per il Grifone invece è un'astinenza cronica da circa un anno a questa parte: il gol.

Stesso copione della sfida al Sudtirol quindi, anche nell'andamento della gara, cominciata con un intenso ma ancora troppo macchinoso e poco ficcante possesso palla al cospetto del 3-5-2 del dirimpettaio Bucchi nel primo tempo, proseguita poi con l'avversario più sbilanciato nella ripresa.

Ancora una volta convince la lettura della partita, anche se la differenza in pericolosità rischiano di farla i solamente due subentrati dell'Ascoli. In particolare Dionisi, il quale si appropria infatti della più pericolosa azione della gara colpendo in contropiede il palo con Sabelli a respingere sulla linea la replica di Gondo (74'), che nemmeno un minuto dopo mette in mezzo un pallone solo da spingere in porta mandato a lato da Collocolo (75').

Eppure fino ad allora il migliore in campo dei marchigiani era stato il portiere Guarna, riscattatosi decisamente dopo la discutibile prova di Pisa, sul colpo di testa proprio di Sabelli (70') sulla punizione calciata da un sempre più rodato Aramu ma soprattutto su Coda (44') che nel finale di primo tempo si fa stoppare dall'estremo difensore in uscita bassa l'unica vera occasione dell'intera frazione.

E' l'ex Lecce è una delle note ancora poco liete di questo Grifone, nonostante il cambio di guida tecnica. Il lavoro per la squadra richiestogli da Gilardino non è mancato, eppure l'ultimo capocannoniere della serie cadetta ancora ha faticato a bucare le strette maglie della retroguardia avversaria. Difficoltà condivise anche da Gudmundsson, sostituito dall'attaccante romeno a fine primo tempo con l'impressione di qualche difficoltà nell'interpretare al meglio il ruolo ritagliatogli finora dal neo tecnico.

Il vero neo della domenica genoana è però l'uscita di Strootman. L'olandese, fisicamente sempre molto delicato, nella ripresa ha dovuto lasciare spazio a Ilsanker e ora la speranza è che l'infortunio non sia essenzialmente nulla più di un fastidio perché con Badelj ancora non abile e arruolabile quello del regista (anche se l'austriaco ha esperienza e doti di temperamento tali da poter ricoprire il ruolo) contro il Frosinone rischia di diventare un problema per chiunque siederà sulla panchina genoana tra sette giorni.

IL TABELLINO

ASCOLI (3-5-2): Guarna; Tavcar, Botteghin, Quaranta; Donati, Collocolo, Giovane (65' Eramo), Caligara, Falasco; Lungoyi (56' Dionisi), Gondo. A disposizione: Baumann; Adjapong, Bidaoui, Buchel, Ciciretti, Falzerano, Giordano, Mendes, Palazzino, Salvi. Allenatore: C. Bucchi.

GENOA (4-3-2-1): Semper; Hefti, Bani, Dragusin, Sabelli; Frendrup, Strootman (60' Ilsanker), Jagiello (76' Galdames); Aramu (87' Sturaro), Gudmundsson (46' Puscas); Coda (60' Yeboah). A disposizione: Martinez, Vodisek; Boci, Czyborra, Lipani, Vogliacco, Yalcin. Allenatore: A. Gilardino