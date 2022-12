Ore di preoccupazione per Lucia del Re di Toirano che non ha notizie della mamma Anna Maria e chiede aiuto su Facebook con un messaggio: “Urgente, mia mamma che si chiama Anna Maria Morro, è andata dalla sua amica Sandra Oddone che abita a Pietra Ligure. Non ho più sue notizie, chiamo il numero di telefono, suona e non mi risponde. Sono molto preoccupata, aiutatemi, vi prego”.

In caso di notizie, rivolgersi con sollecitudine alle forze dell’ordine.