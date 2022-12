Calcio femminile: un Inter che perde ancora e la partita Milan-Como

La partita della Fiorentina contro l'Inter si conclude con il pareggio di 0-0. Ma anche Milan-Como finisce con il pareggio. Nonostante tutto però, l’ Inter si ritrova quarta in classifica e perde ancora una volta.

La partita tra l'Inter e la Fiorentina

La partita tra l'Inter e la Fiorentina si è conclusa con difficoltà. I Viola dopo aver subito il k.o contro la Juventus si sono ritrovati ad affrontare una partita difficoltosa, mentre l'Inter che viene da un altro pareggio contro il Sassuolo e la sconfitta con la Roma, si ritrovano con un niente da portare a casa. L'assenza della giocatrice malawiana Tabitha Chawinga ha pesato sull'Inter. La partita è iniziata in modo energico e piena di ritmo, tanto che subito attacca con la calciatrice Elisa Polli, che subito non perde tempo prezioso e tenta un gol, ma la palla finisce sul palo. Dunque un primo tempo dove nessuno è capace di segnare o magari la fortuna non è ancora arrivata. Nel secondo tempo invece, la squadra della Fiorentina trova l'occasione con la giocatrice Alexandra Jóhannsdóttir che ci prova con un colpo di testa dove però la palla finisce sulla traversa. Minuti di gioco che si consumano con poco, fin quando arriva Milica Mijatovic che anche lei non conclude nulla. Poi l'emozione sul finale, ci prova Ajara Nchout ma sfiora il palo e la partita finisce così con il pareggio di 0-0.

La partita Milan-Como

Il Milan, perde punti e dopo la sconfitta ottenuta contro il Pomigliano suda per una vittoria. Il primo tempo si svolge con un diavolo pronto ad attaccare dimostrando molta energia, ma il gol arriva dopo circa 20 minuti con la doppietta che viene fatta dalla calciatrice Lindsay Thomas. L'attaccante francese del Milan, porta in vantaggio la sua squadra, ma il Como non si fa raggirare e ci prova con Julia Karlenas, che non conclude nulla. Nel secondo tempo, si parte con la giocatrice Laura Fusetti che non perde tempo a mettere in rete la palla ed è tris. Negli ultimi minuti di gioco, la partita si rende ancora più difficoltosa soprattutto al punto del rigore che poi viene sbagliato dalla calciatrice Linda Tucceri Cimini su Laura Giuliani. Poi arriva anche il fallo della calciatrice Valentina Bergamaschi dove il rigore è di Giulia Rizzon, che parte dal dischetto e riesce a portare la sua squadra al pareggio. Così la sfida Como-Milan finisce con il pareggio di 3-3.

Il Como strappa un punto al Milan

Nonostante una partita molto difficile, la squadra del Como riesce a prendersi un punto alle ragazze del Milan, perchè la giocatrice che ha fatto il gol del pareggio, Giulia Rizzon ha avuto modo di regalare questo punto. La giovane infatti dopo la partita, nell'intervista dichiara: “ Noi questo punticino che ci siamo presi è molto importante. Le ragazze del Milan hanno obiettivi e dei valori tecnici molto diversi da quelli nostri, ma questo pareggio ottenuto è anche giusto che sia un risultato così. Il mio gol tuttavia, fa capire che io non ho mai mollato, ho sempre lavorato impegnandomi duramente, ci ho sempre creduto fino all ultimo e sono felicissima, sono certa che tutto questo ci porterà molte soddisfazioni !"- ha concluso la calciatrice Giulia Rizzon.