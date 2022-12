A Savona l'esposizione della reliquia di santa Lucia

In questi giorni la Chiesa fa memoria di santa Lucia, martire cristiana di inizio IV secolo durante la grande persecuzione voluta dall’imperatore Diocleziano, una delle sette vergini menzionate nel Canone Romano e per tradizione invocata come protettrice della vista e di coloro che soffrono di problemi legati a quest'ultima, a motivo dell'etimologia latina del suo nome ("lux", "luce").