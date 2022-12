Andora, il 15 dicembre concerto dell'Orchestra dell’Opera Carlo Felice di Genova

L’Orchestra dell’Opera Carlo Felice, composta da 38 elementi, e il Maestro Roland Boer al cembalo eseguiranno la Sinfonia n. 18 in re maggiore HH. 27 di Giovanni Battista Martini, la Sinfonia n. 33 in si bemolle maggiore K. 319 di Wolfgang Amadeus Mozart, il Concerto grosso in fa minore Per il Santo Natale op. 1 n. 8 di Pietro Antonio Locatelli e la Sinfonia n. 35 in re maggiore Haffner K. 385 di Wolfgang Amadeus Mozart.