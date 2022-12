Sciopero 16 dicembre, Peluffo (Fp Cgil): "Non è più rinviabile una presa di posizione del mondo del lavoro pubblico e privato"

La Funzione Pubblica CGIL di Savona ha aderito e parteciperà allo sciopero generale del 16 dicembre prossimo, contro la manovra di bilancio in discussione in Parlamento.

Queste le motivazioni della categoria che nelle giornate di mercoledì 14 (dalle 14.30) e di giovedì 15 (dalle 9 alle 17) nei locali della SMS della Valle di Vado avrà il proprio XII Congresso:

"Non sono previste risorse a sostegno di un necessario e grande piano pluriennale di assunzioni nella PA, che permetterebbe di garantire servizi pubblici di qualità. Per recuperare piú di 10 anni di mancato turnover, che ha creato una desertificazione di risorse umane e competenze, chiediamo: Immediata proroga di tutte le graduatorie in scadenza, sospensione dei tetti di spesa al personale e rapida definizione delle procedure concorsuali in corso; Stabilizzazione di tutto il personale precario utilizzato negli uffici pubblici; Valorizzazione economica e professionale dei dipendenti pubblici ed equiparazione della defiscalizzazione della produttività e del Tfr tra pubblico e privato" spiegano dalla Fp Cgil.

"La legge di bilancio determinerà tagli pesantissimi in tutti i ministeri e sul territorio ci sarà il rischio di chiusura di alcune sedi come ad esempio Agenzia delle Entrate di Albenga. Depotenziando l'Agenzia delle Entrate (Dal provvedimento si devono conseguire risparmi strutturali di spesa per un ammontare non inferiore a euro 25.241.000 per l’anno 2023 e a euro 30.000.000 annui a decorrere dall’anno 2024 a livello nazionale) si determinerà ennesimo assist agli evasori, già specificato con l'aumento al tetto del contante e l'esonero di utilizzo Pos - continua il segretario generale Ennio Peluffo - Per difendere la Sanità Pubblica e cambiare il modello socio sanitario della Regione Liguria che si ostina a depotenziate servizi e attività socio sanitarie sul nostro territorio. Le risorse previste nella legge di bilancio si traducono per la Liguria in una perdita di 70 milioni alla sanità, al netto dei costi per l’energia in rialzo e l'inflazione; Gli effetti saranno ancora piú negativi di quanto accaduto sino ad ora, sia sul versante della universalità, accessibilità ed appropriatezza delle cure ai cittadini sia su quello delle condizioni professionali retributive e normative per le lavoratrici e i lavoratori".

"Le liste di attesa non si annullano facendo lavorare di piú gli operatori sanitari e rivolgendosi ai privati, ma investendo sul Fondo sanitario nazionale. Chiediamo abolizione del numero chiuso per l’accesso ai corsi di studio universitari che impedisce il pieno soddisfacimento dei fabbisogni formativi del Servizio Sanitario Nazionale. E che rischia di determinare il collasso nelle strutture socio sanitarie e socio assistenziali del nostro territorio - continua Peluffo - Chiediamo la revisione degli standard minimi di assistenza (i cosiddetti minutaggi) previsti nel settore socio assistenziale sanitario educativo, che vede Regione Liguria come fanalino di coda del centro nord Italia".

"Nelle Rsa e nelle Rp gli operatori sono sottoposti a carichi di lavoro sproporzionati che influiscono negativamente sulla qualità del servizio offerto e sulla salute e sicurezza degli stessi, a cui si sommano condizioni normative ed economiche assolutamente non adeguate. Tra l'altro con una popolazione in Liguria prevalentemente sempre più anziana. Riteniamo non sia più rinviabile una presa di posizione del mondo del lavoro pubblico e privato e che sia arrivato il momento di mobilitarsi" conclude il segretario generale della funzione pubblica della Cgil.