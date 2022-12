Rimpasto di giunta a Varazze, Cavallo (FdI): "Nessun dialogo con il sindaco pre e dopo il ritiro delle deleghe. Quali sono le reali motivazioni?"

"Premesso che non c’è stato nessun dialogo con il Sindaco ne prima né dopo il ritiro delle deleghe ci chiediamo quali siano state le reali motivazioni con le quali il Sindaco di Varazze Pierfederici ha tolto le deleghe all’assessore Claudia Callandrone e al consigliere delegato Daniele De Felice. Francamente a distanza di oltre 10 giorni non lo abbiamo ancora capito".

A dirlo è il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Claudio Cavallo in merito alla decisione del sindaco Luigi Pierfederici di effettuare un rimpasto di giunta con il cambio tra Callandrone e Ambrogio Giusto e le deleghe ritirate al consigliere De Felice.



"Nel comunicato del Sindaco si legge che l’ha fatto per salvaguardare la 'civicità' di Essere Varazze. Perché i consiglierei si sono macchiati del grave peccato di aver partecipato ad un gazebo in campagna elettorale con i candidati di Fratelli d’Italia alla Camera ed al Senato e per un post su Facebook nel quale il coordinatore regionale è venuto a Varazze ad incontrarli. Ma come, la regola vale solo per FDI? - continua Cavallo - Nonostante che i post sui social siamo stati cancellati esistono ancora gli screen shot che documentano inequivocabilmente la presenza di due attuali assessori al gazebo del loro partito e del sindaco alla presentazione della lista dello stesso partito. Ma davvero si sostiene la 'civicità' quando anche sui giornali vengono associati i consiglieri ai loro partiti per i quali legittimamente vanno anche a votare ai congressi? L’assessore e il consigliere delegato hanno forse lavorato male in questo anno di amministrazione? A sentire la gente in città diremmo proprio di no. E allora? Danno ideologicamente fastidio o sono troppo attenti e curiosi?".

"Nel caso fosse un problema ideologico, visto che entrambi sono iscritti da tempo Fratelli d’Italia, vorremmo sommessamente far notare che alle recenti politiche i cittadini di Varazze hanno dato una grande fiducia con 1.882 voti pari al 28,4% - prosegue il coordinatore provinciale del partito di Giorgia Meloni - Rileviamo inoltre che dopo solo un anno di amministrazione i numeri della maggioranza sono scesi a 9 e quelli della minoranza saliti a 7. Che dire, dispiace essere messi fuori dalla maggioranza ma i nostri consiglieri continueranno ad onorare l’impegno preso con gli elettori, che gli hanno accordato oltre 700 preferenze, vigilando, controllando, proponendo, interpellando, facendo in buona sintesi attività politica locale per il bene di Varazze e di tutti i suoi abitanti".