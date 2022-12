Spotorno Run, dalla minoranza bastone e carota: "Una bella giornata di sport, ma serve più attenzione nell'organizzazione"

E' andata in scena ieri, domenica 11 dicembre, nel mezzo del lungo ponte per la festa dell' Immacolata, la prima edizione della "Spotorno Run", corsa podistica svoltasi con tracciato sul territorio del paese del Golfo dell'Isola.

Un evento organizzato dal Comune spotornese in collaborazione con la Podistica Savonese che ha visto la partecipazione di molti atleti e appassionati "che sicuramente sono stati ben felici di poter svolgere attività all'aperto nello splendido scenario spotornese".

Lo affermano in una nota i membri del gruppo consiliare di opposizione "Spotorno Obbiettivo 2026" che, favorevoli all'evento, sottolineano un paio di criticità e chiedendo per le prossime edizioni dell'evento una maggiore attenzione agli aspetti legati alla viabilità.

"Per chi si gode una bella giornata di sport c'è chi per contro sconta le imperizie dell'amministrazione Fiorini che, ancora una volta, dimostra la sua gestione approssimativa senza curarsi del tessuto commerciale del nostro paese" il quale, affermano i consiglieri Camilla Ciccarelli e Lorenzo Caviglia Bardini, avrebbe subito la chiusura "di due delle strade principali" del paese rivierasco. Ma anche turisti e "tante persone che si sono viste rimuovere l'auto per liberare il percorso della gara".

"Una seccatura non da poco - aggiungono - e a livello economico una 'mazzata' che avremmo attribuito alla scarsa attenzione degli automobilisti se si fosse verificata in un paio di casi ma, poiché è avvenuta in un numero considerevole di episodi, attribuiamo alla scarsa attenzione dell'Amministrazione Fiorini".

"Oltre ai cartelli, probabilmente poco visibili, posti in settimana, sarebbe stato utile un promemoria da sistemare sulle auto interessate - proseguono - come gesto d'attenzione per chi ha parcheggiato magari nei giorni antecedenti all'installazione dei segnali. Inoltre i messaggi dell'Amministrazione per poter circolare con più efficacia avrebbero dovuto essere mandati in anticipo rispetto al giorno prima della gara" concludono Ciccarelli e Caviglia Bardini nella nota.