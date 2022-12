I sindaci della Val Bormida incontrano il nuovo direttore del distretto sanitario: "Chiesto garanzie sulle emergenze"

Disponibilità nel confrontarsi con il territorio, incontrando la cittadinanza per spiegare l'evoluzione della sanità con l'entrata in vigore degli ospedali di comunità e delle case di comunità, nonché ad effettuare alcuni sopralluoghi per rendersi conto delle difficoltà.

Nella giornata odierna il dottor Luca Corti, nuovo direttore del distretto sanitario Asl delle Bormide, si è presentato ai sindaci della Val Bormida. Tanti gli argomenti toccati come la carenza di medici e infermieri, un aspetto che si ripercuote anche sulla medicina di emergenza e urgenza, la ricerca di anestesisti per riaprire le sale operatorie dell'ospedale San Giuseppe di Cairo e la recente attivazione del reparto di riabilitazione extraospedaliera residenziale, sempre all'interno del nosocomio valbormidese, con l'obiettivo nel breve tempo di arrivare a 40 posti letto.

La discussione durante la riunione dei sindaci del distretto sociosanitario si è spostata anche sul futuro del punto di primo intervento del San Giuseppe: alla richiesta dei primi cittadini di tornare alla riapertura H24, il dottor Corti ha sottolineato che tale decisione non spetta a lui, e neanche tanto alla Regione, bensì al ministero, dando però la propria disponibilità nel perorare tale causa.

"Il dottor Corti ha fatto il punto della situazione sulla sanità - commenta Paolo Lambertini, presidente del distretto sociosanitario e primo cittadino di Cairo - Noi abbiamo presentato le nostre istanze rimarcando la necessità di avere garanzie sulle emergenze".