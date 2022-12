Contrabbando di tabacco e contrasto all'illecito, lunedì la ricerca si racconta a Genova

Coldiretti Liguria, in collaborazione con la Fondazione Osservatorio Agromafie, organizza lunedì 19 dicembre dalle 10:30 alle 12:00 la presentazione del primo rapporto sul commercio illecito ne settore del tabacco ed E cig. L’evento avrà luogo presso la Sala del Bergamasco della Camera di Commercio di Genova (via Garibaldi 4) e consisterà nell’esposizione e nel commento di un’indagine relativa al contrabbando di tabacco e all’attività di contrasto all’illecito nel settore.

La ricerca, realizzata da Eurispes (importante ente privato italiano autore di numerosi studi politici, economici e sociali), è volta a fornire un quadro approfondito del fenomeno del commercio illecito nel settore dei tabacchi, sia greggi che lavorati, e le relative implicazioni.

“Siamo lieti di ospitare nella nostra Genova – commentano Gianluca Boeri e Bruno Rivarossa, Presidente di Coldiretti Liguria e Delegato Confederale – un evento di così grande rilevanza politica, economica e sociale. Essendo proprio il capoluogo ligure una delle tre città scelte per presentare la ricerca oggetto dell’iniziativa, come Coldiretti Liguria ci siamo mossi attivamente fin da subito per coinvolgere il territorio e dare nostro supporto concreto all’iniziativa”. Lo studio, relativo al fenomeno del commercio illecito nel settore dei tabacchi e le conseguenti implicazioni, nel corso della sua realizzazione ha coinvolto le principali forze dell’ordine nazionali, quali Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza, degli organi ispettivi deputati, come l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e delle direzioni nazionali atte al contrasto del crimine organizzato, tra cui la Direzione Investigativa Antimafia e la Direzione Distrettuale Antimafia. Un’analisi accompagnata anche dalla costituzione di un Tavolo di lavoro M.A.C.I.S.T.E. finalizzato proprio a monitorare in maniera permanente il fenomeno del commercio illecito nel settore dei tabacchi lavorati, coordinato da Carlo Ricozzi – già Gen. C.A. della Guardia di Finanza e componente del Comitato scientifico della Fondazione – e costituito da figure appartenenti agli Forze dell’ordine, organi di controllo, magistratura, esperti del settore e molti componenti del Comitato scientifico della Fondazione che mette a disposizione dell’attività di studio.

“Come Coldiretti Liguria – continuano Boeri e Rivarossa – abbiamo voluto mostrare il nostro supporto e la nostra piena collaborazione all’organizzazione e alla sua importante attività di ricerca e divulgazione, coinvolgendo personalità del territorio che possano portare la loro esperienza diretta sull’argomento. Il contrabbando e la contraffazione di tabacchi lavorati hanno radici antiche, ma sono, purtroppo, ancora oggi fenomeni criminali diffusi, che vanno combattuti con ogni mezzo. Spesso passati sotto traccia anche a livello informativo, tali fenomeni hanno in realtà una eco enorme anche nel nostro Paese”. Benché, infatti, secondo i dati emersi lo scorso luglio dal Report sul contrabbando in Italia realizzato da Intellegit con il contributo di BAT Italia, il contrabbando di sigarette tradizionali in Italia viva un momento di calo (-38% rispetto al 2020), collocandosi oggi 27esimo su 30 nella classifica europea sull'incidenza del consumo illecito, nella seconda parte del 2021 è stata registrata una lieve crescita dei consumi illeciti, che potrebbe indicare una ripresa del mercato dovuta, tra gli altri, anche all’aumento dei prezzi delle sigarette. Accanto a ciò, inoltre, crescono, soprattutto online e su siti stranieri, anche il traffico e il consumo illecito dei prodotti di nuova generazione: stick THP e cartucce di eLiquids. Anche in questo scenario, quindi inflazione, guerra russo-ucraina, crisi energetica, conseguente aumento dei prezzi e tutto ciò che ne consegue rappresentano un rischio concreto.

“In tutti questi casi – commentano ancora il Presidente di Coldiretti Liguria e il Delegato Confederale – si tratta di illeciti rappresentano una minaccia concreta per la società, poiché contribuiscono al mancato assolvimento degli oneri fiscali, privando le casse dello Stato di introiti significativi, ed espongono concretamente i consumatori a prodotti di scarsa qualità, oltre a rischiare di compromettere la reputazione e i profitti dei produttori legittimi, con imprescindibili ripercussioni su un’occupazione già fortemente vessata”.

In occasione dell’evento, accanto a relatori del calibro del Presidente del Comitato scientifico Fondazione Agromafie, Gian Carlo Caselli, del Generale delle Fiamme Gialle, Carlo Ricozzi, coordinatore del Tavolo di lavoro, e del rappresentante di Philip Morris Italia, Pier Giorgio Marini, Coldiretti Liguria ha invitato a presiedere la conferenza, aperta da Camera di Commercio e dall’Assessore alla Sicurezza, Protezione Civile e Polizia Locale del Comune di Genova, Sergio Gambino, anche diverse autorità ed esponenti delle forze dell’ordine liguri. L’evento sarà, infine, concludo da un intervento del Presidente della nostra Federazione regionale, Gianluca Boeri.

L’incontro avrà luogo lunedì 19 dicembre 2022, dalle 10:30 alle 12:00, presso la Camera di Commercio di Genova, Sala del Bergamasco (via Garibaldi 4).

Per iscriversi e prendere parte alla conferenza, compilare il form presente a QUESTO LINK