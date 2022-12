Maggiordomo di quartiere, Giampedrone: "Servizio rifinanziato e con maggiori risorse"

“Il progetto del Maggiordomo di Quartiere verrà nuovamente finanziato e riceverà maggiori risorse rispetto a quanto stanziato per la prima edizione, e non è affatto sospeso. Anzi è già stato prorogato rispetto alla scadenza naturale dell’estate 2022, ovviamente prevista in quanto servizio sperimentale. Naturalmente il servizio, per essere assegnato e svolto, deve passare attraverso una procedura di gara. Stiamo valutando tutte le opzioni per rendetelo un servizio strutturale, in modo da garantire continuità. Il Maggiordomo di Quartiere non è sospeso: la questione di cui stiamo parlando è puramente organizzativa, e si tratta inoltre di polemiche del tutto sterili di fronte a una proposta che ha avuto uno straordinario successo tra i cittadini della Liguria. È inoltre evidente che, concluso il settennato del Fondo sociale europeo 2014 -2020, serva un nuovo bando, sul quale stiamo già lavorando per poterlo pubblicate già da gennaio, utilizzando le risorse del Fondo Sociale Europeo per il settennato 2021-2027”.

Così l’assessore alle Politiche Sociali Giacomo Giampedrone in risposta al Partito Democratico.