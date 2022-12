Forte vento nel savonese: alberi crollati a Celle e Calice (FOTO)

Il forte vento sta causando disagi nel savonese. Nella mattinata odierna la polizia locale di Celle Ligure è intervenuta per un albero crollato sulla sede stradale. L'allarme è stato lanciato all'altezza dell'incrocio tra via Sanda e la strada per Gameragna, frazione del comune di Stella.

Un secondo albero è stato abbattuto dal forte vento sul territorio comunale di Calice Ligure: "A breve si provvederà alla rimozione di una pianta caduta sulla sede stradale poco prima di Ca' de Ciri - spiegano dal comune - Raccomandiamo la massima attenzione in queste ore per la possibile caduta di rami o alberi per il forte vento. La pianta non impedisce il transito ma è necessaria molta prudenza. Nelle prossime ore per il forte vento è possibile che eventi simili si ripetano, si invita la cittadinanza a segnalare eventuali disagi od alberi caduti".