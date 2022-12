'Spese pazze' in Regione, tutti assolti e prescritti gli ex consiglieri regionali

Tutti assolti i consiglieri regionali imputati al processo per le cosiddette 'spese pazze' in Regione Liguria che riguardavano gli anni dal 2008 al 2010. Questa mattina la Corte di Appello ha pronunciato la sentenza di assoluzione nei confronti degli ex consiglieri per ‘non avere commesso il fatto’, 'perché il fatto non sussiste' o per 'dichiarata prescrizione'.



In precedenza, nel marzo scorso era arrivata per 19 imputati, tra cui l'attuale viceministro Edoardo Rixi l’assoluzione anche in Cassazione per gli anni dal 2010 al 2012.