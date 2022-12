Come funzionano e a cosa servono gli integratori a base di GABA

Ci sono alcuni elementi presenti all’interno del corpo umano in grado di donare tantissima energia a tutto l’organismo, soprattutto in determinati momenti della giornata. Ma può capitare, soprattutto a seguito di grandi sforzi (sia fisici, che emotivi), di ritrovarsi senza energie e senza forse. Uno di questi è sicuramente il Gaba, conosciuto tecnicamente con il nome di acido gamma-amminobutirrico.

Il Gaba è considerato uno dei più potenti e principali neurotrasmettitori di tipo inibitorio del sistema nervoso centrale, presente in grandi quantità all’interno dell’ipotalamo e nei nuclei della base. Oltre le nozioni scientifiche, si può affermare tranquillamente che uno dei ruoli principali del gaba sia quello di aiutare a ridurre la tensione emotiva, limitando e abbassando i livelli di stress nelle aree eccitomotorie del cervello.

Solitamente, trattandosi di processi naturali, tutto ciò avviene in automatico all’interno del sistema nervoso, ma soprattutto in periodi difficili sotto il punto di vista emotivo, questa reazione potrebbe ridursi in maniera drastica. In questo caso, si può optare per l’assunzione degli integratori gaba, ovvero di prodotti naturali che fanno in modo di stimolare dei processi già esistenti nell’organismo, per placare l’ansia e dare calma a tutto il sistema nervoso centrale.

Per chi è adatto l’Integratore Gaba?

Come accennato, non è raro che in alcuni periodi dell’anno, anche le persone più tranquille e meno stressate, siano sottoposte a momenti particolarmente stressanti. In linea di massima, tutte le persone soffrono di ansia, solo che in alcuni casi risulta più gestibile di altri, per fattori prettamente personali. L’utilizzo di questo genere di integratore, può essere molto d’aiuto per i caratteri particolarmente ansiosi o per gli individui che sono stressati e angosciati.

Inoltre, in alcuni casi è consigliato anche per chi soffre di attacchi di panico: ovviamente, quando ci si trova dinanzi ad attacchi molto gravi e frequenti, gli integratori gaba possono essere molto d’aiuto, ma la prima cosa da fare è sempre quella di rivolgersi ad un professionista. Ma gli integratori gaba possono essere utilizzati non solo per risolvere i problemi di ansia, ma anche per potenziare le capacità cognitive (o a migliorare la memoria), in periodi di studio intenso.

Inoltre, un altro uso importante che viene fatto degli integratori gaba è quello di prodotto in grado di calmare alcuni tipi di tremore negli adulti o alcuni piccoli problemi di coordinamento. Sempre per quanto riguarda gli adulti, il gaba è molto utilizzato anche dagli atleti che hanno molti dolori dopo gli allenamenti.

Come funziona il Gaba?

Il Gaba ha un funzionamento molto semplice come accennato in precedenza: si fissa semplicemente alle cellule nervose del cervello, “limitandone” la loro attività naturale, che è causa di stress e ansia. L’azione del Gaba che viene ingerito tramite integratore andrà a limitare la frequenza degli attacchi di panico, aiutando a migliorare il sonno nelle persone particolarmente ansiose.

Trattandosi di un prodotto naturale, che viene prodotto già dall’organismo, questo genere di integratore non presenta effetti collaterali e può essere acquistato e assunto praticamente da qualsiasi persona.