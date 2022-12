"Voi che spesso ci avete attaccati come coloro che favoriscono l'evasione, vi siete mai chiesti come mai all'interno dei rave non c'è un Pos". Questa la domanda del senatore di Fratelli d'Italia Giovanni Berrino alle opposizioni in Aula.

"Vi siete mai chiesti, voi paladini, ossessionati dal Pos, come mai migliaia di persone mangiano, si divertano, bevono, si drogano senza poter utilizzare un metodo di pagamento elettronico", ha aggiunto il senatore Berrino.