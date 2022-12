Disabilità, Rossetti (PD): "Liste ancora lunghe, solo in Asl 3 sono ancora circa 840 i bimbi in attesa"

“Dopo anni di indifferenza e grazie all'impegno di famiglie, consulta e associazioni accreditate, è stato fatto qualche passo in avanti con assunzioni e maggiori contributi, ma ancora sono tanti i bambini e le bambine disabili in lista d’attesa. La Giunta Toti Due deve accettare che i soldi non dati dalla Giunta Toti Uno agli enti che fanno riabilitazione ai bambini devono - come proposto da loro - essere usati per ridurre ulteriormente queste liste che - come dichiarato dall’assessore Gratarola - nella Asl 3 vedono ancora circa 840 bambini in attesa”, così il consigliere regionale del Partito Democratico Pippo Rossetti dopo la discussione in aula della sua interrogazione sul tema.