Solidarietà, volontariato e senso di comunità. Ecco "Dalla stessa parte", il progetto artistico con gli "eroi" del savonese

«Quando siamo insieme dalla stessa parte, con il cuore che batte». Sono le parole della canzone «Dalla stessa parte» e riassume un progetto che parla di solidarietà, volontariato, senso di comunità, attenzione verso i più deboli. Valori che dovrebbero permeare ogni società ma che purtroppo molto spesso sono trascurati.

Il progetto che ha dato vita alla canzone, disponibile dal 18 dicembre su tutte le piattaforme musicali e social, e al suo videoclip nasce quasi per caso tra un gruppo di amici di Cairo: il cantautore Marco Francia, autore di musica e testo, il videomaker Alessandro Beltrame regista del videoclip e il primario di pediatria Alberto Gaiero, che ha dato lo spunto di partenza.

Elemento "catalizzatore" è Mattia Villardita, lo Spider-Man savonese che regala sorrisi ai bambini ricoverati e alle loro famiglie e che ha iniziato la sua attività proprio nella Pediatria di Savona diretta proprio da Gaiero.

Coinvolti nel progetto anche Emanuele Dabbono, noto cantautore genovese, autore tra l’altro di alcuni dei più grandi successi di Tiziano Ferro, che ha prodotto e arrangiato il brano e i bambini della Scuola Palcoscenico di Cuneo dove insegna, come docente di canto, Roberta Daniel, vocalist, a sua volta di origine cairese.

È un messaggio positivo quello che Francia, Beltrame, Gaiero e Villardita vogliono lanciare facendo di Mattia il protagonista del videoclip girato quasi interamente a Cairo, tra via Roma e Porta Soprana, Piazza della Vittoria e lo splendido ex convento di San Francesco.

Una parte delle riprese è stata realizzata nella Pediatria del San Paolo, tra i corridoi della degenza e la bellissima sala di attesa realizzata da poco.

Nel video, Mattia interpreta sé stesso, un ragazzo semplice che poi si trasforma in Spiderman. Una scena in particolare riassume il forte messaggio di solidarietà che si vuole lanciare: Mattia è in bicicletta ed ha difficoltà a superare una piccola salita. È allora che Alessandro Beltrame, sulle note di Marco Francia, pone lo spettatore di fronte alla scelta che la vita spesso ci propone di fronte a chi è in difficoltà: indifferenza, lasciandosi dietro il rivolo di fumo di una sigaretta, oppure empatia e solidarietà, fermandosi ad aiutare chi ha bisogno e quindi trasmettendo, oltre all'aiuto concreto, un esempio per gli altri. Proprio quell'aiuto, avuto da piccolo nei momenti più difficili, ha consentito a Mattia Villardita di diventare lo Spiderman che tutti conoscono, quel super eroe che appeso a Porta Soprana, arriva dall'alto come l'uomo ragno dei film e continua a fare sorridere i bambini e a diffondere il suo messaggio di bontà e di solidarietà.

“Dalla stessa parte” quindi non va intesa soltanto come una canzone, ma, visto il suo messaggio profondo, come un primo tassello di un potenziale progetto di aiuto e solidarietà da parte di chi si pone e si è sempre posto “dalla stessa parte” nei confronti dei più fragili, unendo musica, arte, medicina e solidarietà in un sodalizio che, ne siamo certi, non finirà in tempi brevi.