Occupazione +2,8% in Liguria, Maestripieri (Cisl): “Ora bisogna lavorare per stabilizzare stagionali e precari”

I dati Istat relativi al Lavoro nel terzo trimestre nella nostra regione fanno segnare un aumento più consistente di quello dell’intero nord. Particolarmente positivi i dati relativi all’edilizia, con un +7,5% di crescita dovuto ai lavori di ristrutturazione legati al 110% e del turismo, con un +2% sostenuto dal Patto per il Turismo che la Cisl ha sempre fortemente voluto, chiesto e incentivato.

“Ora, però, si tratta di consolidare il lavoro trasformando i tempi determinati in tempi indeterminati - afferma Luca Maestripieri, segretario generale Cisl Liguria -. Il lavoro precario non dà serenità e stabilità alle famiglie, permette appena di sopravvivere e, quindi, non influisce positivamente sulla propensione alla spesa. Solo se aumenterà questa si muoverà veramente l’economia della nostra regione”.