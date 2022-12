Ecco "Skyline", l'ultimo singolo della pianista Lucrezia Ferrara tra neo classica e jazz

Dopo aver conquistato Amazon e Spotify, la giovane pianista finalese Lucrezia Ferrara ci propone il nuovo singolo composto dal suo Maestro Alberto Luppi Musso.

Lucrezia Ferrara, insieme a Miriam Joyce, fa parte dei "Luppini": una vera fucina di giovani artisti seguiti dal compositore ormai finalese doc.

Le due ragazze stanno dando lustro, a livello musicale, al territorio finalese con i lori successi conquistando la bellezza di 36000 ascolti

Il nuovo singolo è una ballad neo classica con sfumature jazz e racconta dell’amore di due adolescenti.

Come scenario una New York autunnale ed una collisione d’amore come si evince osservando la copertina realizzata dal Maestro.

Un vortice di note e di respiri che dimostrano la tecnica e l’interpretazione di Lucrezia.

Non è l’unica sorpresa dell’istrionica pianista che a inizio anno ci regalerà un omaggio al Maestro Reverberi e ai Rondo Veneziano.

Il nuovo singolo uscirà domani su tutte le piattaforme digitali, e il 5 gennaio, sarà presentato al pubblico in occasione del concerto di Miriam Joyce e del loro insegnante Luppi Musso con la presenza di altre giovani promesse come Anna Francini e Riccardo Micangeli.

Auguriamo alla quindicenne finalese di bissare i successi fin qui ottenuti.